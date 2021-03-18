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Devlet Bahçeli: HDP bir daha açılmamak üzere kapatılmalı

Partisinin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuşan MHP lideri Bahçeli, HDP'ye kapatma davasına açılmasına ilişkin ''Bir daha açılmamak üzere kapatılmalı'' dedi.

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