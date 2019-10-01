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  3. 01 Ekim 2019 12:35

Devlet Bahçeli Meclis açılışına katılmayacak

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, doktor tavsiyesi üzerine, yeni yasama yılının başlaması nedeniyle TBMM'de gerçekleştirilecek etkinlere katılamayacak.

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