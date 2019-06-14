Devlet Bahçeli partililer tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı
14 Haziran 2019 19:40
Devlet Bahçeli partililer tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İstanbul İl Teşkilatı mensupları tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı. Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İstanbul İl Teşkilatı mensupları tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı. Karşılamaya MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile İstanbul ve çeşitli illerden yöneticiler ve partililer...