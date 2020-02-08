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  3. 08 Şubat 2020 12:15

Devlet Bahçeli'nin hastalığıyla ilgili ortalığı karıştıracak iddia

Gazeteci Sabahattin Önkibar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hastalığı ile ilgili, kendi Youtube sayfasında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

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