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  4. Devlet başkanına suikastten aranan kişi İstanbul'da yakalandı

Devlet başkanına suikastten aranan kişi İstanbul'da yakalandı

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yönelik suikastla ilgili soruşturmada kırmızı bültenle aranan kişi, ABD'den Ürdün'e giderken İstanbul'da yakalandı.

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