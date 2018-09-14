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  3. 14 Eylül 2018 17:00

Devlet desteği ile 2 milyon TL’lik kayısı tesisi kurdu

Elazığ’ın Baskil ilçesinde yaşayan Ahmet Yeli, devletten yüzde 65 hibe desteği alarak 2 milyon 200 bin değerinde kayısı işleme ve paketleme tesisi kurdu. Elazığ’ın Baskil ilçesinde kayısı üreticilerinin yüzünü güldürecek ve ilçede üretilen kayısının hak ettiği pazar payına kavuşmasını sağlayacak Kayısı İşleme ve Paketleme Tesisi kuruldu. Ahmet Yeli tarafından bin 500 metrekare alan üzerine...

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