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Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

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