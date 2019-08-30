Devlet erkanı Büyük Zafer’in 97. yıl dönümünde Anıtkabir’de
30 Ağustos 2019 13:50
Devlet erkanı Büyük Zafer’in 97. yıl dönümünde Anıtkabir’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Anıtkabir’i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kabine üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener...