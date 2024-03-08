Anasayfa Video Galeriler Gündem Devlet hastanesi ameliyathanesinden skandal görüntü Devlet hastanesi ameliyathanesinden skandal görüntü 08 Mart 2024 Cuma Saat: 10:55 Gazeteci Timur Soykan sosyal medya hesabından Denizli Devlet Hastanesi'ne ait olduğunu belirttiği ve tavandan su akarken, devam eden ameliyatın görüntülerini paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65eac47bcdbfb6d6f8007823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da şüpheli ölüm: 3 çocuk annesi kadın ölü bulundu Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı ''TCG Nusret'' 109 yıl sonra aynı rotada İzmir'de eğlence mekanına silahlı saldırı! Korku dolu anlar kamerada Pakistan'da sosyal medya fenomenine toplu taciz kamerada Adliyede skandal! Nezaretten kelepçeli kaçış kamerada Bir suç örgütü daha çökertildi; çok sayıda gözaltı var İmamoğlu: ''7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?'' Diyanet bu dövmeye ''caizdir'' dedi