Anasayfa Video Galeriler Gündem Devlet hastanesinde polis ve güvenlik görevlilerine saldırı: 9 gözaltı Devlet hastanesinde polis ve güvenlik görevlilerine saldırı: 9 gözaltı 05 Kasım 2024 Salı Saat: 18:25 Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki devlet hastanesinde sağlık personeli ile tartıştıktan sonra araya giren polis ve özel güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakını, gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/672a39008fa5510edf092273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da AVM'de yangın paniği KYK kız öğrenci yurdunda cinsel taciz skandalı Murat Övüç 2 milyon TL'lik başörtüsüyle olay oldu Orta şeride park ettiği aracında uyuyan alkollü sürücü, trafiği kilitledi İstanbul'da elektrikli skuter üzerindeki korkunç ölüm kamerada Yolda geri gider gibi görünen tır vatandaşları korkuttu Üniversiteli gençler Türkiye'nin ilk otonom Formula aracını üretti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'a Togg, Caparov da Erdoğan'a at hediye etti TÜPRAŞ'ta patlama sesi sonrası duman yükseldi