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  4. Devlet hastanesinde polis ve güvenlik görevlilerine saldırı: 9 gözaltı

Devlet hastanesinde polis ve güvenlik görevlilerine saldırı: 9 gözaltı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki devlet hastanesinde sağlık personeli ile tartıştıktan sonra araya giren polis ve özel güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakını, gözaltına alındı.

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