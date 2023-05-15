  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Devlet hastanesinde yangın paniği

Devlet hastanesinde yangın paniği

Güncelleme:

Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinin bodrum katındaki yemekhanede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
YSK Başkanı son oy oranlarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Birinci turda biteceğine inanıyoruz''
YSK Başkanı Yener son sonuçları açıkladı
6'lı Masa liderlerinden ortak açıklama: Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması
İstanbul Fatih'te silah sesleri
Ahmet Hakan'dan elektronik sigara ile canlı yayına takıldı
A Haber'deki seçim yayınında mikrofon açık kalınca...