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  3. 20 Kasım 2019 13:25

Devlet hastanesinin yoğun bakım servisinde skandal görüntü

Alaşehir Devlet Hastanesi’nde skandallar bitmiyor. Geçen aylarda seks skandalları ile çalkalanan hastane, bu kez de acil servis yoğun bakım ünitesindeki tepki çeken görüntüler ile gündemde.

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