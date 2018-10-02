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  3. 02 Ekim 2018 21:10

“Devletin mali bilgileri Türkiye Cumhuriyeti’nin ajandasındadır”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kılıçdaroğlu’nun, ezanımıza, bayrağımıza saldıranlar karşısında bir hassasiyet gösterme durumuna gelmesi sevindiricidir. Ezanımıza saldıranlara karşı hassasiyet ifade etmesi bir aşamadır. Fakat devletin mali bilgilerini kim kime emanet ediyor. Devletin mali bilgileri Türkiye Cumhuriyeti’nin ajandasındadır” dedi. AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep...

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