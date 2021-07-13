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  4. Devletten böyle çalmışlar! 30 ilde 'kaçak vergi' operasyonu

Devletten böyle çalmışlar! 30 ilde 'kaçak vergi' operasyonu

İstanbul merkezli 30 ilde, usulsüz akaryakıt satışı yaparak devleti milyonlarca lira vergi kaybına uğratan şüphelilere yönelik “Silici” operasyonunun 3’üncü dalgası gerçekleştirildi.

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