Anasayfa Video Galeriler Gündem Devletten böyle çalmışlar! 30 ilde 'kaçak vergi' operasyonu Devletten böyle çalmışlar! 30 ilde 'kaçak vergi' operasyonu 13 Temmuz 2021 Salı Saat: 12:25 İstanbul merkezli 30 ilde, usulsüz akaryakıt satışı yaparak devleti milyonlarca lira vergi kaybına uğratan şüphelilere yönelik “Silici” operasyonunun 3’üncü dalgası gerçekleştirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ed5c132a81bb3c8d6a2163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Telefonunu vermeyince defalarca bıçakladı Yer: Antalya... Su seviyesi yükselince adacıkta mahsur kaldılar Dünyanın en eskisi... Kırıkkale'de heyecanlandıran keşif 75 bin yıl hapsi istenen Tosuncuk için karar verildi Kasaptaki ''kokuyorsun'' cinayeti kamerada 16 yaşındaki Aysel'in öldüğü kaza kamerada Elektrik ve doğal gaz zammının nedenini Bakan canlı yayında açıkladı Türk bayrağına saldırı kamerada! Koparıp, çöpe attı Kız kardeşlerini rehin aldı... Özel harekattan nefes kesen operasyon