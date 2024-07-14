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Devrilen otobüsten kendi imkanlarıyla çıktılar

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Şanlıurfa'da bir halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen otobüsteki yolcular camları kırarak araçtan çıktı.

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