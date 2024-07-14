Anasayfa Video Galeriler Gündem Devrilen otobüsten kendi imkanlarıyla çıktılar Devrilen otobüsten kendi imkanlarıyla çıktılar 14 Temmuz 2024 Pazar Saat: 15:36 Güncelleme: 14 Temmuz 2024 Pazar 15:36 Şanlıurfa'da bir halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen otobüsteki yolcular camları kırarak araçtan çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6693c64f04317fde6b07f8b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mavi yolculukta kabus: Tur teknesi alev alev yandı Yine Atatürk heykeli, yine saldırı Silivri'de yangın paniği İstanbul'da dehşet: Eski sevgilisini, yeni sevgilisine öldürttü Sahilde güneşlenen tatilcilere domuz sürüsü şoku Komşusunun kapısını tekmeleyip, tehdit savurdu Yer: Tunceli... Sıcaktan bunalan bozayı çözümü böyle buldu Aydın'daki büyük yangında üçüncü gün TEM'de tanker devrildi; yol kapandı