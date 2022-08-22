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  4. Devrilmek üzere olan minibüsü böyle tuttular!

Devrilmek üzere olan minibüsü böyle tuttular!

Bursa'da park halindeki bir minibüs harekete geçti. Minibüsteki kadınların müdahalesiyle facianın önüne geçildi.

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