Anasayfa Video Galeriler Gündem Devrilmek üzere olan minibüsü böyle tuttular! Devrilmek üzere olan minibüsü böyle tuttular! 22 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 13:25 Bursa'da park halindeki bir minibüs harekete geçti. Minibüsteki kadınların müdahalesiyle facianın önüne geçildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6303599130ccfd27696c9a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da esrarengiz koku paniği Belediye otobüsü kamyonete çarptı: Çok sayıda yaralı var Baraj gölünde tepki çeken kaçak yapıların sayısında artış Alkollü kişi ortalığı savaş alanına çevirdi! Esnafın tek yumruğu yetti AK Partili belediye Validebağ’a girdi, ortalık karıştı Twitch fenomeni genç kıza canlı yayında taciz Kadın futbolcunun gol sevinci maça damgasını vurdu Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a Müslüm Gürsesli sürpriz Sokak ortasında kadına ''yasak aşk'' dayağı