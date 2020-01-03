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  3. 03 Ocak 2020 14:55

Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü canlı yayında ağladı

İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif, Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı.

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İmamoğlu'ndan İstanbullulara Metrobüs müjdesi
İmamoğlu'ndan İstanbullulara Metrobüs müjdesi
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Yargıtay'dan ''ayıplı'' araba için emsal karar
Yargıtay'dan ''ayıplı'' araba için emsal karar
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2019 ihracat rakamları açıklandı
2019 ihracat rakamları açıklandı
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Düziçi Belediyesi ilçeye giren araçlardan ''ayak bastı'' parası alıyor
Düziçi Belediyesi ilçeye giren araçlardan ''ayak bastı'' parası alıyor
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Bankada silahlı soygun kamerada
Bankada silahlı soygun kamerada
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Gökçek'ten canlı yayında rant itirafı!
Gökçek'ten canlı yayında rant itirafı!
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