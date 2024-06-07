Anasayfa Video Galeriler Gündem Devrim Özkan'dan Kerem Bursin'e çok özel kutlama Devrim Özkan'dan Kerem Bursin'e çok özel kutlama 07 Haziran 2024 Cuma Saat: 10:05 Ünlü oyuncu Devrim Özkan, 'Mavi Mağara' filminde başrolü paylaştığı Kerem Bürsin'in doğum gününü kutladı. Sürpriz doğum günü sosyal medyada olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6662b1448c897a24ac03df27" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un 230 metrelik televizyon kulesinin tepesinde tehlikeli paylaşım Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever ekranlara geri dönüyor Evine 25 farklı yerden sipariş yağdı; kuryeler kuyruk oldu Nesli tehlikede olan sevimli canavarlar Gümüşhane'de ortaya çıktı Antalya'nın ciğerleri yandı Bir ilimizde kuduz alarmı: Isırıp ölen köpek kuduz çıktı Ankara'yı sel aldı: Araçlar sulara gömüldü Pompalı tüfekle sokağa çıktı; ekipler alarma geçti Fenerbahçe'nin Atatürk'lü yeni stadının görüntüleri ortaya çıktı