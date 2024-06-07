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  4. Devrim Özkan'dan Kerem Bursin'e çok özel kutlama

Devrim Özkan'dan Kerem Bursin'e çok özel kutlama

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, 'Mavi Mağara' filminde başrolü paylaştığı Kerem Bürsin'in doğum gününü kutladı. Sürpriz doğum günü sosyal medyada olay oldu.

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