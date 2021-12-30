Anasayfa Video Galeriler Gündem DHA muhabiri haberi sunarken fırtınaya yakalandı DHA muhabiri haberi sunarken fırtınaya yakalandı 30 Aralık 2021 Perşembe Saat: 20:55 Meteoroloji tarafından kırmızı kodla uyarılan Antalya'da fırtına başladı. Fırtına hakkında değerlendirmelerde bulunan bir haber muhabiri, canlı yayında dalgaların azizliğine uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61cdf29e127162425d781bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! O anlar kamerada Kars'ta ormanın derinliklerindeki vaşak ailesi böyle görüntülendi Antalya'da fırtınada uçan duvar ortalığı savaş alanına çevirdi İstanbullular maskeyi de sosyal mesafeyi de unuttu Türkiye'nin nehirleri buz kesti! Sibirya gibi... Önce TÜİK, şimdi de MEB! Kılıçdaroğlu yine içeri alınmadı Bakan Pakdemirli 252 milyonuncu fidanı kendisi dikti Uludağ'a hücum! Oteller doldu İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yüzlerce gözaltı var