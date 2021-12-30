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DHA muhabiri haberi sunarken fırtınaya yakalandı

Meteoroloji tarafından kırmızı kodla uyarılan Antalya'da fırtına başladı. Fırtına hakkında değerlendirmelerde bulunan bir haber muhabiri, canlı yayında dalgaların azizliğine uğradı.

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