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  3. 24 Nisan 2017 15:15

DHA'nın mutlu günü

DOĞAN Haber Ajansı (DHA) Antalya Bürosu'nun tecrübeli muhabiri Mehmet Çınar ile Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Sevda Bora, iş, siyaset, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı kır düğünüyle evlendi.

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Uludağda 15 yıl aradan sonra ilk
Uludağda 15 yıl aradan sonra ilk
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Kaşla göz arasında 3 bin liralık telefonu çaldı
Kaşla göz arasında 3 bin liralık telefonu çaldı
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Küçük Dilaradan Cumhurbaşkanı Erdoğana anlamlı hediye
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İhlas Koleji Başarının Kokusunun Tanıtımını Gerçekleştirdi
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Bu kare bügün Abant'ta çekildi