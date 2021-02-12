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  3. 12 Şubat 2021 10:35

DHKP-C'nin 'Türkiye sorumlusu' yakalandı

DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen Caferi Sadık Eroğlu, Sarıyer'de gözaltına alındı. Yargılandığı mahkemece tutuklanan Eroğlu, daha sonra 'ev hapsi' hükümleri uygulanarak tahliye edilmişti.

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