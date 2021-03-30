Anasayfa Video Galeriler Gündem DHKP/C’'nin Türkiye sorumlusu yakalandı DHKP/C’'nin Türkiye sorumlusu yakalandı 30 Mart 2021 Salı Saat: 12:40 Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K., beraberindeki örgüt sorumlusu ile birlikte İstanbul’da yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6062f2278939f87abf44f54b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Varank'tan sprey aşı müjdesi Şırnak ve Siirt'te Eren-12 Güleşli Operasyonu başladı İstismar mağduru genç kız mahkemenin kararıyla yıkıldı Fotokapana yakalanan zehir tacirlerinin cezası belli oldu Erdoğan'dan dünyaya aşı mesajı Bahçeli Meclis'ten ''ahmaklar'' diye seslendi! Testi pozitif çıktı; kaçırıyorlar sandı! Bir iğrenç görüntü daha! Bu sefer de turşu kazanına girdiler! Esenyurt'ta ortalık yine savaş alanına döndü!