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DHKP/C’'nin Türkiye sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Yasemin K., beraberindeki örgüt sorumlusu ile birlikte İstanbul’da yakalandı.

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