  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 28 Temmuz 2017 15:15

Diclede askeri aracın geçişi sırasında patlama

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada can kaybı yaşanmazken, bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Video Galeri
Fırtınanın vurduğu Beyoğlu bu hale geldi
Fırtınanın vurduğu Beyoğlu bu hale geldi
Video Galeri
Büyük İstanbul Tüneli için başlatılan zemin çalışması havadan görüntülendi
Büyük İstanbul Tüneli için başlatılan zemin çalışması havadan görüntülendi
Video Galeri
Abdullah Gülden sürpriz çıkış
Abdullah Gülden sürpriz çıkış
Video Galeri
İstanbul'daki afetin simgesi olan simitçi konuştu
İstanbul'daki afetin simgesi olan simitçi konuştu
Video Galeri
İstanbuldan kokain getiren 4 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbuldan kokain getiren 4 kişi adliyeye sevk edildi
Video Galeri
Arabası zarar gören vatandaşlar soluğu oto sanayide aldı
Arabası zarar gören vatandaşlar soluğu oto sanayide aldı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM