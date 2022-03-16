Anasayfa Video Galeriler Gündem Didem Arslan canlı yayında çıldırdı: Ağzımı bozacağım diyerek çıldırdı! Didem Arslan canlı yayında çıldırdı: Ağzımı bozacağım diyerek çıldırdı! 16 Mart 2022 Çarşamba Saat: 18:05 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programında sinirler gerildi. Sunucu Didem Arslan çileden çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6231fcb58a62902d0e6aaca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum Deniz Dibi Ekibi Müsgebi'de Tarık Mengüç kendisiyle ilgilenmeyen kadın dinleyicisine bakın ne yaptı! Sokakta soyunan adam mahalleyi ayağa kaldırdı; dayağı yedi! Rusya, Harkov'u kan gölüne çevirdi: Yüzlerce ölü var 3600 ek göstergede üçüncü toplantının tarihi belli oldu Kapalıçarşı esnafından altın fiyatları için dikkat çeken tahmin Özdağ'dan,''Suriyelileri gönderemeyeceğiz'' diyen Erdoğan'a sert yanıt Hasan Can Kaya: Bir kişi bunu söylesin programı bırakırım Veterinere tecavüz davasının seyrini değiştirecek rapor! DNA'sı iç çamaşırında tespit edildi