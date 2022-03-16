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  4. Didem Arslan canlı yayında çıldırdı: Ağzımı bozacağım diyerek çıldırdı!

Didem Arslan canlı yayında çıldırdı: Ağzımı bozacağım diyerek çıldırdı!

Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programında sinirler gerildi. Sunucu Didem Arslan çileden çıktı.

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