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  4. Didem Arslan Yılmaz'dan canlı yayında ilginç sözler! Konuğunun kıyafetini beğenmeyince...

Didem Arslan Yılmaz'dan canlı yayında ilginç sözler! Konuğunun kıyafetini beğenmeyince...

Show TV'de ''Vazgeçme'' adlı programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında kıyafetini beğenmediği konuğuna demediğini bırakmadı.

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