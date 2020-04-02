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KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 356'YA YÜKSELDİ !
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  3. 02 Nisan 2020 20:25

Didem Arslan Yılmaz'dan yeni açıklama

Habertürk TV'de dün akşam yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" programında yaşanan gerginlik hakkında Didem Arslan Yılmaz yeni bir açıklamada bulundu.

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