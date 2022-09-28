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Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında canlı yayında gözaltı

Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bir cinayet daha çözüldü. Cinayet dosyası 4 yıl sonra gelen itirafla canlı yayında gözaltıyla sonuçlandı.

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