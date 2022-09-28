Anasayfa Video Galeriler Gündem Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında canlı yayında gözaltı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında canlı yayında gözaltı 28 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 09:50 Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bir cinayet daha çözüldü. Cinayet dosyası 4 yıl sonra gelen itirafla canlı yayında gözaltıyla sonuçlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6333eeaddea1a203f8525863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tarih vererek açıkladı: Fatih Portakal geri dönüyor Kahraman polis memuru şehit olmadan önce teröristi böyle vurdu! Kadın doktordan hasta yakınına akıl almaz sözler Denizli'de ilginç olay: Tokatladı, ayakkabısını çıkartıp vurdu, suratına tükürdü Ev sahibi ile kiracının zam kavgası kamerada Davutoğlu'nun zor anları! ''Hocaefendi demedim'' dedi, izleyici videoyu açtı Erdoğan ''Abdülhamit gram yer kaybetmedi'' demişti! Hüseyin Çelik'in sözleri gündem oldu Melek Mosso sahnede saçlarını kesti Mersin'de polisevine hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı