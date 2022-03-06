Anasayfa Video Galeriler Gündem Didem Soydan ''ready'' deyip fermuarını boydan boya açtı Didem Soydan ''ready'' deyip fermuarını boydan boya açtı 06 Mart 2022 Pazar Saat: 21:35 Her paylaşımı olay olan güzel manken didem Soydan bu sefer de fermuarlı tulumunun önünü açıp verdiği poz ile sosyal medyayı salladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6224fef35c7463709e42fbd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ahmet Kural'ın avukatıyla dansı sosyal medyada olay oldu Erdoğan'ı çok kızdıracak video paylaşımı Rus savaş uçağı işte böyle düşürüldü HaberTürk canlı yayınında ilginç hata Habertürk canlı yayında skandal sözler: ''Bizim erkekler Ukraynalıları bekliyor'' Ukrayna'da sıcak anlar! Türk gazeteciler ölümden döndü Ukrayna'da pazar yerine bombalı saldırı Yeşil saha kan gölüne döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var Zelenski, Elon Musk ile görüştü: ''Kozmik projeleri konuştuk''