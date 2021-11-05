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  4. Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın ''samimi'' dansı olay oldu

Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın ''samimi'' dansı olay oldu

Güzel manken Didem Soydan ile Kerimcan Durmaz ile yaptığı samimi dansıyla sosyal medyada olay oldu.

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