Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın ''samimi'' dansı olay oldu

Güzel manken Didem Soydan ile Kerimcan Durmaz ile yaptığı samimi dansıyla sosyal medyada olay oldu.

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