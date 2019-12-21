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  3. 21 Aralık 2019 20:15

Didem Soydan'ın göğüs dekoltesi kendisini bile rahatsız etti

Kerimcan Durmaz'ın YouTube kanalına konuk olan manken Didem Soydan'ın göğüs dekolteli kıyafeti takipçilerin eleştirilerine maruz kaldı. Soydan'ın "Giydiğime pişman oldum" dediği kıyafetine yorum yağdı.

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