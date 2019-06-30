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  3. 30 Haziran 2019 23:30

Dikili’deki yangının ardından bir yangın da Özdere’de

İzmir’in Dikili ilçesinde çıkan orman yangınının ardından Menderes ilçesine bağlı Özdere’de de otluk alanda yangın çıktı. Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde, yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına altına alınmış ve yangında yaklaşık 20 hektarlık bir alan zarar görmüştü. Bu yangının ardından Menderes ilçesi Özdere Mahallesi’nde de otluk...

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İzmir’deki yangın yazlık evlere doğru ilerliyor
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Aydos Ormanı’ndaki yangına helikopterle müdahale edildi
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