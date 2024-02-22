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  4. Dikkat drone çıkabilir! Sürücülere havadan ceza yağdı

Dikkat drone çıkabilir! Sürücülere havadan ceza yağdı

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İstanbul Kadıköy'de yaya geçidinde yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik drone destekli denetim yapıldı. Sürücülere 3 bin 135'şer lira ceza kesildi.

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