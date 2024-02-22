Anasayfa Video Galeriler Gündem Dikkat drone çıkabilir! Sürücülere havadan ceza yağdı Dikkat drone çıkabilir! Sürücülere havadan ceza yağdı 22 Şubat 2024 Perşembe Saat: 13:10 Güncelleme: 22 Şubat 2024 Perşembe 13:10 İstanbul Kadıköy'de yaya geçidinde yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik drone destekli denetim yapıldı. Sürücülere 3 bin 135'şer lira ceza kesildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d71da9ece91a589f0e5ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MSB açıkladı: Yerli ve milli uçak gemisi geliyor İstanbul'da feci kaza! Motosiklet sürücüsünün ölüm kalım savaşı kamerada Borsa İstanbul'da gong Limak Doğu Anadolu Çimento için çaldı Türkiye'de Ormanın Hayaleti'ne ilk defa GPS takıldı Kapkaççı İstanbul'da 10 yaşındaki çocuğun ekmek parasını çaldı Hastanede korku filmi gibi olay! Morga kaldırılan kadın dirildi Yük gemisi köprüye çarptı; araçlar suya düştü, ölü ve yaralılar var Sokak ortasında borç cinayeti İstanbul Boğazı'nda bu sabah... Göz gözü görmedi!