Anasayfa Video Galeriler Gündem Dikkat! Eli kan yüreği nefret dolu bu canavar aramızda geziyor! Dikkat! Eli kan yüreği nefret dolu bu canavar aramızda geziyor! 03 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 11:05 Kocaeli'nde bir pet shopun önünde beslenen tavşan, ördek ve civcivler kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cb5fcf748f5a37cd1341c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkulan oldu! Baraj tamamen kurudu Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem Kocaeli'de polislere silahlı saldırı! Torbacılara şafak baskını: 37 gözaltı Lüks otomobil alev topuna döndü İstanbul'da silahlı saldırı! Ortalık bir anda karıştı Esenyurt'ta bir bekçi ölü olarak bulundu Lunaparkta faciadan dönüldü: Yaralılar var! Eşini metroda başka bir kadınla yakalayınca...