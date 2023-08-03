Dikkat! Eli kan yüreği nefret dolu bu canavar aramızda geziyor!

Kocaeli'nde bir pet shopun önünde beslenen tavşan, ördek ve civcivler kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü.

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