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  4. Dikkat! Eli kan yüreği nefret dolu bu canavar aramızda geziyor!

Dikkat! Eli kan yüreği nefret dolu bu canavar aramızda geziyor!

Kocaeli'nde bir pet shopun önünde beslenen tavşan, ördek ve civcivler kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü.

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