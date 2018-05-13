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  3. 13 Mayıs 2018 09:40

Dikkat fare var !

Rusya’da trafikte ilerleyen otomobilin ön kısmında bir anda bir fare belirdi. Aracın motor kısmına gizlenen ve motor kısmı ısınınca kaputun üstüne çıkan fare, sürücü ve yanında bulunan eşini korkuttu. Kısa süre içinde de gözden kayboldu.(İHA)

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