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  4. Dikkat: Tatiliniz kabus olmasın! Uzmanlar ''Hormonları bozuyor'' diyerek uyardı

Dikkat: Tatiliniz kabus olmasın! Uzmanlar ''Hormonları bozuyor'' diyerek uyardı

Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte uzmanlardan ''sahte güneş kremi'' uyarısı geldi. Dermatolog Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, sahte ürünlerin hormonal değişikliklere bile neden olabildiğini söyledi.

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