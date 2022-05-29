Anasayfa Video Galeriler Gündem Dikkat: Tatiliniz kabus olmasın! Uzmanlar ''Hormonları bozuyor'' diyerek uyardı Dikkat: Tatiliniz kabus olmasın! Uzmanlar ''Hormonları bozuyor'' diyerek uyardı 29 Mayıs 2022 Pazar Saat: 12:26 Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte uzmanlardan ''sahte güneş kremi'' uyarısı geldi. Dermatolog Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, sahte ürünlerin hormonal değişikliklere bile neden olabildiğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62933c4a36f3a8357f484943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ayasofya'da fetih namazı Sokak düğününde ortalık savaş alanına döndü! Polise yumruk attılar Yeğenlerini barıştırmak isterken canından oldu Otomobil ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Beşiktaş kongresinde kavga: Yumruklar havada uçuştu TEKNOFEST fuarında Aliyev'in sözleri alandakileri coşturdu: Erdoğan ayağa kalkıp sarıldı Tabiat ana kazandı, yanan ormanlar küllerinden doğdu! Gurbetçilerin Türkiye'ye akını başladı! Koşun koşun Euro 17,50 TL! Türkiye'nin gizli cenneti mendereslerden kartpostallık görüntüler