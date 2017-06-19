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  3. 19 Haziran 2017 20:45

Dikkatsiz motosikletli bu kazada canından oldu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yolcu minibüsü ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti.

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Kırmızı fularlı kızın anne ve babası adli kontrolle serbest bırakıldı
Kırmızı fularlı kızın anne ve babası adli kontrolle serbest bırakıldı
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Polis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4ü polis 18 yaralı
Polis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4ü polis 18 yaralı
Video Galeri
Tekne üst geçide sıkıştı
Tekne üst geçide sıkıştı
Video Galeri
Pariste terör alarmı
Pariste terör alarmı
Video Galeri
Hürkuş Paris’te ilk gösterisini yaptı
Hürkuş Paris’te ilk gösterisini yaptı
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Hız ibresi 110 kilometrede takılı kaldı
Hız ibresi 110 kilometrede takılı kaldı