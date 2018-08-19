Dikkatsizliğinin bedelini az daha canıyla ödüyordu
19 Ağustos 2018 15:50
Dikkatsizliğinin bedelini az daha canıyla ödüyordu
Sakarya’nın Karasu ilçesinde bisiklet sürücüsünün direksiyonu bırakarak telefonla uğraştığı esnada dengesini kaybedip seyir halindeki aracın altında kaldığı kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, geçtiğimiz günlerde Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde ters şeritte ilerleyen A.K. isimli...