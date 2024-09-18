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  4. Dilan Çıtak Tatlıses'in polis memuruyla tarıştığı görüntüler ortaya çıktı

Dilan Çıtak Tatlıses'in polis memuruyla tarıştığı görüntüler ortaya çıktı

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THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuruyla yaşadığı kavga sonrası Dilan Çıtak Tatlıses'in yeni bir videosu ortaya çıktı.

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