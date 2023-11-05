Anasayfa Video Galeriler Gündem Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi 05 Kasım 2023 Pazar Saat: 21:40 Güncelleme: 05 Kasım 2023 Pazar 21:40 Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Tutuklananlar güvenlik önlemleri altında Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Dilan Polat'ın cezaevine girdiği sırada ağladığı görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6547e1948b4b02749b37bf43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Selde can kaybı 2'ye yükseldi Aile içi kiralık katilli vahşet İncirlik Üssü karıştı! Kefenini giyip gelen bile vardı Az kalsın bu çöpü hepimize yedireceklerdi Ölüler Günü festivalinden olay görüntüler Otoyolda kabus: Havai fişek yüklü tır alev aldı Havalimanında 18 saat süren rehine krizi Dağ başı değil İstanbul'un göbeği! Kadın kaçırma girişimi kamerada 45. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu