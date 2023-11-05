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Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Tutuklananlar güvenlik önlemleri altında Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Dilan Polat'ın cezaevine girdiği sırada ağladığı görüldü.

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