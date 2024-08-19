Anasayfa Video Galeriler Gündem Dilan Polat için tahliye kararı: Cezaevinden böyle çıktı Dilan Polat için tahliye kararı: Cezaevinden böyle çıktı 19 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 17:33 Güncelleme: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 17:33 Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Dilan Polat, cezaevinden çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c357af30c4034949033403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tuzla Piyade Okulu'nda yangın paniği İstanbul'da şoke eden olay: 2 çocukla kuyumcuyu soydu 5 katlı binada patlama: Ortalık savaş alanına döndü Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Döner bıçaklı kavga kamerada Özgür Özel'den sürpriz görüşme Canlı yayında tekleyen TRT spikeri sosyal medya karıştırdı Canlı yayında tekleyen TRT spikeri sosyal medya karıştırdı Dilan Polat için tahliye kararı İstanbul'da yabancı uyruklu iş insanına suikast kamerada