Anasayfa Video Galeriler Gündem Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ı suçlamıştı; işyeri kurşunlandı Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ı suçlamıştı; işyeri kurşunlandı 01 Ekim 2023 Pazar Saat: 22:55 Bundan sadece birkaç gün önce "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" diyen şarkıcı Banu Parlak'ın İstanbul'da sahibi olduğu güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6519ceaa5b408f1d58588ad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Menzil Şeyhi'nin makyajı olay oldu Belediye başkanından sel mağduruna tokat Fıstık deposunda mide bulandıran skandal: Afiyet olsun Türkiyem! Yine Karadeniz, yine yağmur, yine kabus: 5 dakikalık yağış koca şehri yuttu! A Haber muhabirine tekme tokat dayak Erdoğan'dan emekli maaşı sorusuna yanıt Bakan Yerlikaya açıkladı: O görüntülere soruşturma! Komşuların kaçak kat kavgası kanlı bitti Ankara'da bombalı saldırı: Hainler veterineri öldürüp aracını çalmış!