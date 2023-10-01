Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ı suçlamıştı; işyeri kurşunlandı

Bundan sadece birkaç gün önce "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" diyen şarkıcı Banu Parlak'ın İstanbul'da sahibi olduğu güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

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