Anasayfa Video Galeriler Gündem Dilan Polat konuşmakta bile zorlandı: Ağlayarak sitem etti Dilan Polat konuşmakta bile zorlandı: Ağlayarak sitem etti 07 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 17:35 Güncelleme: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 17:35 Lüks yaşantısı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen iş kadını ve fenomen Dilan Polat, son videosunda sevenlerini üzdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d1012e2694e93b974da293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kocaeli'deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı Kocaeli’de büyük patlama! İstanbul'da cinayet ''7 bela Taner'' öldürüldü Tatil için ''Türkiye'nin gizli cennetini'' seçenlere saat sınırı şoku İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada Yine yan bakma kavgası! Sokak savaş alanına döndü Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk