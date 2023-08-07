  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Dilan Polat konuşmakta bile zorlandı: Ağlayarak sitem etti

Dilan Polat konuşmakta bile zorlandı: Ağlayarak sitem etti

Güncelleme:

Lüks yaşantısı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen iş kadını ve fenomen Dilan Polat, son videosunda sevenlerini üzdü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kocaeli'deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı
Kocaeli’de büyük patlama!
İstanbul'da cinayet ''7 bela Taner'' öldürüldü
Tatil için ''Türkiye'nin gizli cennetini'' seçenlere saat sınırı şoku
İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası
Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada
Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada
Yine yan bakma kavgası! Sokak savaş alanına döndü
Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk