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Dilan Polat sinir krizi geçirdi, kendine zarar verdi

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Cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın sinir krizi geçirdiği ve kendisine zarar verdiği iddia edildi. Polat cezaevinde tedavi altına alındı.

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