Anasayfa Video Galeriler Gündem Dilan Polat sinir krizi geçirdi, kendine zarar verdi Dilan Polat sinir krizi geçirdi, kendine zarar verdi 03 Mayıs 2024 Cuma Saat: 14:01 Güncelleme: 03 Mayıs 2024 Cuma 14:01 Cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın sinir krizi geçirdiği ve kendisine zarar verdiği iddia edildi. Polat cezaevinde tedavi altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6634c3fcdafed50b93065cc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otobüse alınmayan yolcu dehşet saçtı: Şoföre silahlı saldırı kamerada 2 bin yıldır uyuyan fay hattı için ''kırılma'' uyarısı: ''7.1'lik deprem olabilir'' IBAN numarasını arkadaşına verdi; hayatı kabusa döndü PKK'ya son zamanların en büyük darbesi: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Restoranlarda tepki çeken uygulama! O ücreti ödemeyin İstanbul'da 1 Mayıs operasyonu: Polise saldıranlar yakalandı İflas eden firmaya yağma girişimi: 300 kişi şirketin kapısına dayandı Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı E-5'te makas terörü: Çok sayıda yaralı var