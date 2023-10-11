Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın iş yerine silahlı saldırı

İstanbul Ataşehir'de Engin Polat'a ait iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın polikliniğine silahla ateş açılmıştı.

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