Anasayfa Video Galeriler Gündem Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın iş yerine silahlı saldırı Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın iş yerine silahlı saldırı 11 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 20:05 Güncelleme: 11 Ekim 2023 Çarşamba 20:05 İstanbul Ataşehir'de Engin Polat'a ait iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın polikliniğine silahla ateş açılmıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6526d5d97e7f96191e6dbe23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de uyuşturucu kuryesi polisi şoke etti Türkiye'de bir tarihi keşif daha! Tam 5 bin yıllık İstanbul'da korkunç olay! Çöken kaldırım bir kadını yuttu Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Ölü taklidi yapıp, ölmekten kurtuldu Gazze'den endişeyle beklenen görüntüler geldi! Gazze kuşatıldı Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi İstanbul'da sokak bir anda savaş yerine döndü İsrail sabaha kadar durmadı; bir şehir dümdüz oldu Bakan açıkladı; eğitimde ara tatiller kalkabilir