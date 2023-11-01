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Dilan Polat’ın gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı olay oldu

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Engin Polat ile Dilan Polat İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken Dilan Polat’ın gözaltına alınmadan önce paylaştığı son Instagram hikayesi ise dikkat çekti

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