Anasayfa Video Galeriler Gündem Dilan ve Engin Polat adliyede! Bu sefer konu ''silahlı saldırı'' Dilan ve Engin Polat adliyede! Bu sefer konu ''silahlı saldırı'' 14 Kasım 2023 Salı Saat: 15:05 Güncelleme: 14 Kasım 2023 Salı 15:05 Dilan ve Engin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili ifade vermek için adliyeye getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655362a4d61482269609eab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da fırtınanın ortalığı birbirine kattığı anlara ait görüntüler şok etkisi yarattı Sarallar suç örgütü çökertildi Kadınlar birbirine girdi, erkekler zor ayırdı İstanbul'da yine motosikletli silahlı saldırı: Kanlı takip kamerada! Yabancı uyruklu bir kişi İstanbul'da E-5'i birbirine kattı Türkiye'nin 3 mahallesi referanduma gidiyor İki günlük yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluğuna itiraz Gaziantep'te 7 katlı bina çöktü! Panik anları kamerada