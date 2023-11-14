Dilan ve Engin Polat adliyede! Bu sefer konu ''silahlı saldırı''

Dilan ve Engin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili ifade vermek için adliyeye getirildi.

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