Anasayfa Video Galeriler Gündem Dilan ve Engin Polat'ın iş yeri kurşunlatma davasında yeni gelişme Dilan ve Engin Polat'ın iş yeri kurşunlatma davasında yeni gelişme 04 Nisan 2024 Perşembe Saat: 13:40 Güncelleme: 04 Nisan 2024 Perşembe 13:40 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddia edilen Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660e83b08fc22573880bc833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı 4 şehir ve 804 ilçeden daha kalabalık: Türkiye'nin en kalabalık mahallesi ona emanet 150 TL'den başlayıp, 1600 TL'ye kadar çıkıyor: Bayram öncesi biletler kapış kapış satıldı Mehmetçikten nefes kesen kış tatbikatı İzmir'de kırmızı alarm: 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yeni fay hatları tespit edildi 46 yıllık muhtar dede seçimleri kaybetii Oy pusulaları çöpe atılmıştı... Seçimler yenileniyor Antalya'nın saklı cennetinde halk plajına mahkeme ''dur'' dedi Hastane odasında kan donduran cinayet