Anasayfa Video Galeriler Gündem Dilek İmamoğlu'nun eşi Ekrem İmamoğlu'na baktığı anları gündem oldu Dilek İmamoğlu'nun eşi Ekrem İmamoğlu'na baktığı anları gündem oldu 20 Nisan 2023 Perşembe Saat: 08:15 Kastamonu'da 'Halk Buluşması'nda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dolu yağışının altında konuşmaya başlayınca eşi Dilek İmamoğlu endişeli anlar yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6440ca67fee04727a32272d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Silah ruhsatında kolaylık da seçim vaadi oldu 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği başladı Mansur Yavaş'tan AK Parti'ye Osman Öcalan resti: ''Yedek kuvvetleri bekliyoruz'' Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patlama Bodrum'da yine beyaz kum skandalı Kılıçdaroğlu'nun ''Karlı kayın ormanı'' performansı gündem oldu Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca... Sonu faciayla bitti Dört bacaklı doğdu, duyan onu görmeye koştu