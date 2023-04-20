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  4. Dilek İmamoğlu'nun eşi Ekrem İmamoğlu'na baktığı anları gündem oldu

Dilek İmamoğlu'nun eşi Ekrem İmamoğlu'na baktığı anları gündem oldu

Kastamonu'da 'Halk Buluşması'nda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dolu yağışının altında konuşmaya başlayınca eşi Dilek İmamoğlu endişeli anlar yaşadı.

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