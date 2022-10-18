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  4. Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para herkesi şoke etti: Sadece 3 saatte topladı

Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para herkesi şoke etti: Sadece 3 saatte topladı

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, dilencilere yönelik çalışma yaptı. Şehrin en işlek caddelerinden Azerbaycan Bulvarı'nda dilenen Arif A. ekiplerce yakalandı.

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