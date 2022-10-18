Anasayfa Video Galeriler Gündem Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para herkesi şoke etti: Sadece 3 saatte topladı Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para herkesi şoke etti: Sadece 3 saatte topladı 18 Ekim 2022 Salı Saat: 20:25 Güncelleme: 18 Ekim 2022 Salı 20:25 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, dilencilere yönelik çalışma yaptı. Şehrin en işlek caddelerinden Azerbaycan Bulvarı'nda dilenen Arif A. ekiplerce yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634ee18060241b1ea6019ab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eşine mesaj atan güvenlik görevlisini evire çevire dövdü: O anlar saniye saniye kamerada Burun buruna geldiği ayıyı tekme tokat dövdü! Hayranları şokta! Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti Duran Kalkan'ın görevlendirdiği terörist havalimanında yakalandı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: ''8 saati milletimize açıkla'' Acemi motosikletli ortalığı birbirine kattı Kapadokya'da balon faciası: Ölü ve yaralılar var Koronavirüste ''iyi'' senaryo gerçek oldu! Bilim Kurulu üyesinden müjde Parkta top oynama kavgası kanlı bitti