Dilenci değil sanki fabrikatör: Bir günde 19 bin 765 TL'lik kazançla rekor kırdı

Hatay’da zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen şahsın üzerinden bir günlük kazancı olduğu tahmin edilen 19 bin 765 TL çıktı.

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